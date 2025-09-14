Altay, Ayvalıkgücü ile Berabere Kalarak İlk Puanını Aldı - Son Dakika
Altay, Ayvalıkgücü ile Berabere Kalarak İlk Puanını Aldı

Altay, Ayvalıkgücü ile Berabere Kalarak İlk Puanını Aldı
14.09.2025 13:27  Güncelleme: 13:28
TFF 3. Lig 4. Grup 2. haftasında Altay, Ayvalıkgücü Belediyespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ilk puanını elde etti. Takımın destekçisi Sinan Kanlı, zorlu bir başlangıç yaşandığını ancak gelecek haftalarda daha iyi performans beklediklerini ifade etti.

Altay, TFF 3. Lig 4. Grup 2. haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor'la golsüz berabere kalarak sezonun ilk puanını aldı.

TFF 3. Lig 4. Grup 2. haftasında Altay, İzmir'de Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz beraberlikle sona erdi ve siyah-beyazlılar sezonun ilk puanını almayı başardı. Karşılaşma sonrasında Altay yönetimini dışarıdan destekleyen ve ekonomik anlamda takımın sezona başlamasını sağlayan Sinan Kanlı açıklamalarda bulundu. İlk olarak siyah-beyazlı taraftarlara destekleri için teşekkür eden Kanlı, "Takımımız her geçen hafta önceki haftaya göre daha iyi yolda olduğunu gösteriyor. Uzun sezon öncesi çalışmaları, iklim şartları, lige adaptasyon süreçleri gibi birçok zorlayıcı etkeninde bulunduğunu göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. Sezon başları hemen hemen tüm takımlar için sancılı geçebiliyor. Kaliteli bir ekibe karşı mücadele ettik fakat yakaladığımız fırsatları sonuçlandıramayınca ne yazık ki sahadan üzüntüyle ayrıldık. Eminim önümüzdeki hafta futbolcularımız çabalarını ve performanslarını yükselterek çok istediğimiz puanları getirecekler. Zorlu bir müsabakadan 1 puanla ayrıldık. Hafta içi her anlamda mücadelemizi ve azmimizi arttıracağız dikkatle çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

