Altay Bayındır: Fenerbahçe İçin En İyisini Diliyorum

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 kalan Manchester United'da Türk futbolcu Altay Bayındır, eski takımı Fenerbahçe'nin başarılı olmasını istediğini söyledi.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, eski takımına karşı oynadıkları için özel bir gün yaşadığını söyledi.

İyisiyle, kötüsüyle anılar biriktirdiği eski camiasına karşı oynadıklarını dile getiren Altay Bayındır, "Biraz önce soyunma odalarının oradan geçerken ev sahibi soyunma odasına giriyordum. Bunlar benim için tarif edilemez duygular. Ben de ülkemi temsil etmemin gururunu yaşıyorum. Daha fazla şans bulursam benim için her şey daha iyi olur. Güzel maç oldu, beraberlikle bitti. Fenerbahçemiz için en iyisini diliyorum. İnşallah herkes için güzel bir sezon olur." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktöre ve iyi futbolculara sahip olduğunu dile getiren Bayındır, "Daha iyi olacaklardır diye ümit ediyorum. İnşallah daha da iyi olurlar. Çünkü bu camianın, bu taraftarların her zaman daha iyi şeyler yaşamaya ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve Türkiye arasındaki futbol ortamı anlamındaki farklılıklardan da bahseden Altay Bayındır, "Farklılıklar çok fazla var. Düşünsel anlamında, baskı anlamında daha farklı. Ama kaos anlamında buranın da tadı ayrıydı." diyerek sözlerini tamamladı.