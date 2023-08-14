Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor - Son Dakika
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Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor

Son Güncelleme: 14.08.2023 08:37

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Altay Bayındır'ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Altay Bayındır maç öncesi kale direğine tutunmak isterken az kalsın düşüyordu. Dünyaca ünlü futbol hesaplarının paylaştığı görüntü 5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Altay Bayındır'ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

MİLYONLARCA İZLENDİ

Altay Bayındır maç öncesi kale direğine tutunmak isterken az kalsın düşüyordu. Dünyaca ünlü futbol hesaplarının paylaştığı görüntü 5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.

TARAFTARDAN TEPKİ YAĞDI

Karşılaşmada Altay Bayındır'ın performansı eleştiri aldı. Sarı-lacivertlilerin yediği tek golde hatası olduğu düşünülen futbolcuya taraftarlar tepki gösterdi.

Milyonlarca izlenme alan o anlar:

YORUMLAR
500
Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var

Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor - Son Dakika
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