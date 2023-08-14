Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe , sahasında Gaziantep FK 'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Altay Bayındır 'ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.

Ne olduysa bu golden sonra oldu! Fenerbahçe taraftarının Altay'dan tek bir isteği var