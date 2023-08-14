Altay Bayındır'ın maç öncesi başına geleni dünya konuşuyor

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde Altay Bayındır'ın yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu.
Altay Bayındır maç öncesi kale direğine tutunmak isterken az kalsın düşüyordu. Dünyaca ünlü futbol hesaplarının paylaştığı görüntü 5 milyondan fazla izlenmeye ulaştı.
Karşılaşmada Altay Bayındır'ın performansı eleştiri aldı. Sarı-lacivertlilerin yediği tek golde hatası olduğu düşünülen futbolcuya taraftarlar tepki gösterdi.
Milyonlarca izlenme alan o anlar:
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