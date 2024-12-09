Altay, Cezayla Sarsıldı: Kepezspor'a 3-2 Yenildi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanamayıp 3 puan silme cezası almasının ardından çıktığı Kepezspor deplasmanından 3-2'lik yenilgiyle dönerek çifte darbe yaşadı. Siyah-beyazlılar, ilk yarısını 3-0 geride kapattığı müsabakanın ikinci devresinde Ali Kızılkuyu ve Murat Uluç'la 2 gol bulmasına rağmen Kepez'den puan çıkaramadı. Ligde aldığı cezanın puan tablosuna işlenmesiyle puanı 8'e düşecek İzmir temsilcisi galibiyet serisini 3 haftaya çıkarma şansını kaçırdı. Altay'da bu hafta İzmir'de oynanacak Isparta 32 Spor karşılaşması öncesi kaleci Ozan sarı kart, sağ kanat Onur Efe ise kırmızı kart cezalısı durumuna düştü.

Maçın henüz başında tartışmalı bir penaltı golüyle geriye düşmeleri üzerine oyun planlarının bozulduğunu dile getiren Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, "Bu golden 7 dakika sonra kalemizde gördüğümüz 2'nci gol ile ister istemez sahadaki gerginliğimiz arttı. Oyunda dengeyi sağladığımız anlarda 3'üncü bölgedeki tercih hataları nedeniyle sonuca gitmekte zorluk çektik. Devre arasında kaleci Ozan'ın kasığındaki ağrıların artması ve cezalı duruma düşmesi nedeniyle toplam 4 değişiklik yaptık. İkinci yarıda rakibi kendi yarı alanına hapsettik ve 2 gol bulduk. Beraberlik ve öne geçme fırsatlarını değerlendiremedik. Lehimize verilmeyen penaltı pozisyonları oldu. Futbolcularımı yürekten kutluyorum. Biz iyi bir takımız, iyi bir aileyiz. Hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz ve bu takımı arzuladığımız yere taşıyacağız" dedi.