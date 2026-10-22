Altay'da 3 sakat ve 1 cezalıyla Balıkesirspor maçı öncesi sıkıntı büyüdü - Son Dakika
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Altay'da 3 sakat ve 1 cezalıyla Balıkesirspor maçı öncesi sıkıntı büyüdü

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Altay\'da 3 sakat ve 1 cezalıyla Balıkesirspor maçı öncesi sıkıntı büyüdü
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Altay'da sakat oyuncu sayısının artması ve kırmızı kart cezası, cumartesi deplasmanda oynanacak Balıkesirspor maçı öncesi eksikleri artırdı. Üç futbolcunun tedavisi 1 ila 2 hafta daha sürerken kırmızı kart cezalısı oyuncu Balıkesirspor karşısında oynayamayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak Altay'da sakatların sayısının yükselmesi keyifleri kaçırdı.

Siyah-beyazlılarda geçen haftaki Eskişehirspor maçında kasığındaki ağrıları nedeniyle görev yapamayan sol kanat Caner Baycan ile darbeye bağlı tendon sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan santrfor Ferhat Öncel'in tedavilerinin 1'er hafta daha devam edeceği, bileğinden sakatlığı bulunan stoper Arif Yanarlı'nın ise 2 hafta daha takımdan ayrı kalacağı bildirildi. Bu 3 futbolcunun yanı sıra Eskişehirspor randevusunda sakatlanan 3 oyuncudan 2'sinin durumu belirsizliğini koruyor. Maçın uzatma bölümünde sahayı sedyeyle terk eden sağ bek Anıl Serhan'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, sol bek Salih Oktay'ın kasığında, stoper Yunus Efe Sarıka'nın ise dizinde sıkıntı olduğu ifade edildi. Bu iki futbolcunun durumu maç saattinde netlik kazanacak. Altay'da kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar Ekinci de Balıkesirspor karşısında görev yapamayacak.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporCumartesiFutbolSporSon Dakika

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