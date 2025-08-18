Altay'da Başkan Adayı Belirsizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Altay'da Başkan Adayı Belirsizliği

Altay\'da Başkan Adayı Belirsizliği
18.08.2025 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay'da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı belirlenmemesi, taraftarları endişelendiriyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da 23 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayının belirlenmemesi taraftarların tepkisine neden oldu. Siyah-beyazlılarda kulüp üyelerinin imza toplamasıyla seçim kararı almak zorunda kalan Başkan Yüksel Gürüz görevden resmen ayrılmaya hazırlanırken, 1 Ağustos'tan bu yana gayriresmi olarak yönetimin başında yer alan Sinan Kanlı da kongrede destekleyeceği başkan adayını açıklamadı. Siyah-beyazlılarda Sinan Kanlı'nın sorumluluk almasının ardından kulüpten ayrılan futbolculardan Emre Tangeldi, Ali Kızılkuyu ve Onur Efe yuvaya dönmüştü.

Adli sicil kaydı olması nedeniyle kulübe üye olamayan Sinan Kanlı'nın genel kurulda kimi başkan adayı olarak göstereceği merak konusu oldu. Altaylı taraftarlar sosyal medyada, "Kongreye sayılı günler kalmasına rağmen, henüz hiçbir başkan adayı ortaya çıkmamış ve listesini açıklamamıştır. Bu durum camiamızda büyük bir belirsizlik yaratmakla kalmamakta, kulübümüzün geleceğine dair güvensizlik ve kaygıları da derinleştirmektedir. Yönetime talip olan oluşumların projeleri, hedefleri ve vizyonlarıyla birlikte ivedilikle taraftarlarımızın karşısına çıkmaları gerekmektedir. Altay Spor Kulübü asla sahipsiz bırakılmamalı, asla kaderine terk edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Başkan Adayı Belirsizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü Namaz kılan polislerin kafasına 50 kiloluk mermer plaka düştü
Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar Canlarını hiçe saydılar, motosikletlerin üzerine yatarak yarıştılar

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
12:25
Yavuz Ağıralioğlu’nun aracının önünü kestiler Bahçeli’nin memleketinde tansiyonun yükseldiği an
Yavuz Ağıralioğlu'nun aracının önünü kestiler! Bahçeli'nin memleketinde tansiyonun yükseldiği an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 12:42:23. #7.12#
SON DAKİKA: Altay'da Başkan Adayı Belirsizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.