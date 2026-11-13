Altay'da Başkan Kanlı, 5 maçta 4 yenilgi üzerine oyuncuları uyardı - Son Dakika
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Altay'da Başkan Kanlı, 5 maçta 4 yenilgi üzerine oyuncuları uyardı

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Altay\'da Başkan Kanlı, 5 maçta 4 yenilgi üzerine oyuncuları uyardı
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Altay Başkanı Sinan Kanlı, takımın son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almasının ardından futbolculara uyarılarda bulundu. Kanlı, bazı oyuncuların transfer yasağını konfor alanı gibi algıladığını ve tekrarlanan hataların kabul edilemez olduğunu söyledi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 maçında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay'da Başkan Sinan Kanlı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile futbolculara uyarılarda bulundu. Şimdiye kadar A takım kadrosuna gelişmeleri için herhangi bir eleştiride, yaptırımda bulunmadıklarını dile getiren Sinan Kanlı, "Yapıcı davrandık, koruduk kolladık. Fakat geldiğimiz noktada bunun birçok oyuncumuz tarafından bir konfor alanı olarak algılandığını, 'Nasıl olsa transfer yasağı var, alternatifim yok' olarak değerlendirildiğini hissetmekteyim. Bazı müsabakalarda üst düzey işler yapılabilirken, bazen adeta futbola yeni başlamış gibi bilinçsiz hareketler, düşük mücadeleler ve tüm uyarılara rağmen aynı bireysel hataların tekrarı kabul edilemez" dedi.

KAYNAK YARATMAK ZORLAŞIYOR

Altay Başkanı Kanlı sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Yiğit Aslanata Başkanla birlikte sezon başından bugüne kadar özveriyle gönüllü olarak bu takımı idame ettiriyoruz. Kişisel çabalarımız ve birkaç iyi niyetli destekçi dışında ne yazık ki başka gelir kaynağımız olmadı ve bu performanslar sürerse yeni kaynak yaratmak oldukça zor. Kulüpte yemek dahi çıkmadığı gibi söylemler görüyorum, bunlar asılsız. Takımımıza sunduğumuz imkanlar bu ligin fazlasıyla üzerinde. Mağlubiyetler olabilir, bireysel hatalarla aynı inişli çıkışlı mücadelelerle kaybetmek kabul edilemez. Büyük Altay'ın kimse üzerinde değildir. Büyük Altay kimseye mecbur da değildir. Yolun başında olan arkadaşlarımızın o kutsal formaya ihtiyaçları olduğu kesin ve nettir. Sahada gerekli standartların oluşması için her türlü tedbirin alınacağını özellikle belirtirim."

Kaynak: DHA
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