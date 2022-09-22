Altay'da kaleci Ozan güven veriyor - Son Dakika
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Altay'da kaleci Ozan güven veriyor

22.09.2022 12:21
Altay'da kaleci Ozan güven veriyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç, son haftalarda gösterdiği performansla alkış topladı. Sezonun ilk 3 maçını kaybeden İzmir temsilcisinde o dönem eleştirilen isimler arasında yer alan kaleci Ozan, son 3 haftada yaptığı kurtarışlarla olumsuz yorumları tersine çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, son 3 randevuda Bodrumspor'u 2-0 yenip, Adanaspor'la 1-1, Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kalırken, kaleci Ozan, 270 dakikada sadece 1 gol yiyerek güven verdi.

Özellikle karşı karşıya pozisyonlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken 29 yaşındaki file bekçisi, 6 maçta da ilk 11'de yer alırken sadece Bodrumspor müsabakasında yüzüne gelen sert top nedeniyle ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Üçüncü sezonunu geçirdiği Altay'da ilk kez birinci kaleci konumunda olan tecrübeli eldiven, Antalyaspor'da forma giydiği 2014-2015 sezonundan bu yana ilk defa bir takımda istikrarlı bir şekilde görev almaya başladı.


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Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da kaleci Ozan güven veriyor - Son Dakika

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