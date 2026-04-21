Altay'da Olağanüstü Genel Kurul Tarihi Belli Oldu
21.04.2026 11:50
Altay, 11 Mayıs'ta yeni yönetimini belirleyecek. Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki son maçında evinde Afyonspor'u 2-0 yenerek kümede kalmayı başaran Altay'da yönetim olağanüstü genel kurul tarihini belirledi. Siyah-beyazlılar, 11 Mayıs Pazartesi günü yeni yönetimini belirleyecek. İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek kongre, siyah-beyazlı kulübün son 1 yıldaki 3'üncü genel kurulu olacak. İzmir temsilcisinde 28 Mayıs 2025'te Yüksel Gürüz başkanlığa seçilmiş, 2 ay sonra üyelerin başlattığı imza kampanyası nedeniyle istifa etmişti.

Altay'da 23 Ağustos 2025'te yapılan olağanüstü seçimde başkanlık koltuğuna oturan Sinan Kanlı, mali sorunlar nedeniyle sezon ortasında görevi bırakma kararı aldı. Kulüpte 26 Aralık 2025'te yapılan genel kurulda başkan adayı çıkmayınca yönetim görevde kalıp sezonu tamamladı. Son kongrede aday çıkmaması nedeniyle zorunlu yapılacak bu seçimde Sinan Kanlı'nın yeniden aday olması bekleniyor. Kanlı, Afyonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki sene daha farklı bir planlama ve yapılanma ile güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

