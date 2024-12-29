Altay\'da Ozan Evrim Özenç Krizi: Takıma Dönmedi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da serbest kalma hakkı kazandıktan sonra takımdan ayrılan kaleci Ozan Evrim Özenç'in ikinci yarı hazırlıklarına katılmadığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların deplasmanda Kepezspor'a 3-2 yenildiği 15'inci hafta maçından sonra Antalya'da ailesinin yanında kalan tecrübeli file bekçisi takıma dönmedi.

İzmir temsilcisi Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde ikinci devre çalışmalarına başlarken, yaklaşık 1.5 milyon TL alacağı bulunan Ozan'ın kulüp tarafından ödeme yapılmaması halinde kontratını tek taraflı feshedeceği iddia edildi. Altay'da yönetimden izin alarak Almanya'ya giden santrfor Deniz Kadah'ın ise önümüzdeki hafta takıma katılacağı bildirildi.