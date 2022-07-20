Altay'da Paixao'ya dönüş yolu - Son Dakika
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Altay'da Paixao'ya dönüş yolu

20.07.2022 13:46
Altay'da Paixao'ya dönüş yolu

İÇ transferde Zeki Yıldırım, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim, Deniz Kadah, Tolga Ünlü ve Ceyhun Gülselam ile anlaşma sağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi.

İÇ transferde Zeki Yıldırım, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim, Deniz Kadah, Tolga Ünlü ve Ceyhun Gülselam ile anlaşma sağlayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Altay, gözünü Marco Paixao'ya çevirdi. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan siyah-beyazlılar geçen sezon kadro dışı bırakılan Portekizli oyuncuyu takıma döndürmek için çalışmalarını sürdürürken, 37 yaşındaki golcünün de dönüşe sıcak baktığı bildirildi. Hücumda sıkıntılar yaşayan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yeni sezonda Paixao'yu kadroda görmeyi çok istediği bildirildi. Altay'da 1'inci Lig'de iki kez gol kralı olup Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan deneyimli forvetin en kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.


- İzmir
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Altay'da 7'nci imza Zeki'den Altay'da 7'nci imza Zeki'den Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da Zeki Yıldırım, 2 yıl daha Altay'da
Kaynak: DHA

İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım, Özgür Özkaya, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Paixao'ya dönüş yolu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da Paixao'ya dönüş yolu - Son Dakika
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