Altay'da Sefa Özdemir Takıma Döndü - Son Dakika
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Altay'da Sefa Özdemir Takıma Döndü

Altay\'da Sefa Özdemir Takıma Döndü
25.07.2025 11:39
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Altay, stoper Sefa Özdemir'in ödemelerini almasının ardından takıma döndüğünü açıkladı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da stoper Sefa Özdemir'in geçtiğimiz günlerde yönetimden alacağını tahsil etmek için İstanbul'a gidip birkaç gün takımdan ayrı kaldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların ödeme yapmasının ardından savunma oyuncusu Sefa'nın İzmir'e dönerek takıma katıldığı bildirildi. İki genç stoperi Yunus Efe ve Kuban'ın yuvadan uçmasıyla defans hattında kayıp yaşayan Altay, Sefa'yı kadroda tutarak rahatladı.

Bu arada takımdan ayrılan isimlerden sol bek Yusuf Tekin, Çankaya FK ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Öte yandan hafta sonunu izinli geçirecek Altay, pazartesi günü çalışmalarına başlayacak. Siyah-beyazlılar, 2 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek. İzmir ekibi 18 Ağustos'ta ise Kırgızistan'a giderek 13 günlük kamp yapacak. Altay'da geçen sezon çapraz bağ sakatlığı yaşayan Ceyhun Gülselam, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

İMZA KAMPANYASI BAŞLADI

Altay'da yönetimin olağanüstü genel kurul kararı alması için Sinan Kanlı önderliğinde imza kampanyası dün resmen başladı. Alsancak'taki İzmir 21'inci Noterliği'nde başlatılan kampanyanın ilk gününde 45 imza toplandığı öğrenildi. Kampanyaya eski başkanlardan Ayhan Dündar da katıldı. İmza sayısının 148'e ulaşması halinde yeterli imzanın toplanmış olacağı belirtildi. Altay Başkanı Yüksel Gürüz, "Ben 115 kişinin oyu ile seçilmiş bir Altay sevdalısıyım. İstifa etmeyeceğimi, sonuna kadar Altay'ın menfaati için savaşacağımı bilin lütfen. Kimin arkasında olacağınız sizin seçiminiz. Ben görevimim başındayım ve hiç bir şekilde Altay'a zarar verilmesine izin vermem" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay'da Sefa Özdemir Takıma Döndü - Son Dakika

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