Altay'da Özbalta kararından dönmedi - Son Dakika
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Altay'da Özbalta kararından dönmedi

22.03.2022 19:35
Altay'da Özbalta kararından dönmedi

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının hemen ardından yönetime istifasını sunacağını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta, görevi bırakma kararından geri adım atmadı.

Spor Toto Süper Lig'de düşme hattında yer alan Altay'da deplasmanda 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor maçının hemen ardından yönetime istifasını sunacağını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta, görevi bırakma kararından geri adım atmadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun genç teknik adamı ikna edemediği ve İzmir temsilcisinin yeni teknik direktör arayışlarına başladığı bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan Teknik Direktör Serkan Özbalta ile görüşüldü. Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."


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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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