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Altay'da zorunlu değişiklik - Son Dakika

Altay'da zorunlu değişiklik

05.01.2022 12:07
Altay'da zorunlu değişiklik

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Yukatel Kayserispor deplasmanında başlayacak Altay'da eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Mustafa Denizli, ilk 11'de zorunlu değişime gidecek.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Yukatel Kayserispor deplasmanında başlayacak Altay'da eksikler nedeniyle sıkıntı yaşayan teknik direktör Mustafa Denizli, ilk 11'de zorunlu değişime gidecek. Kasımpaşa deplasmanında kırmızı kart gören sağ bek Cebrail'in yokluğunda Tolga'nın kadro dışı kalması nedeniyle arayışa geçen Mustafa Denizli, 10 numara pozisyonunda görev alan Thaciano'yu savunmanın sağına monte etmeyi planlıyor. Beşiktaş'la oynanan kupa maçının son bölümünde sağ beke çekilen Brezilyalı oyuncu başarılı bir performans sergileyerek teknik ekibe güven verdi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na dahil olan Poko, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarında kadroda yer alamayacak. Poko'nun yokluğunda Ceyhun Gülselam'ın forma giymesi bekleniyor. Mısırlı forvet Ahmed Yasser Rayan'ın ise milli takıma davet edilmediği öğrenildi. Sarı kart cezalısı Şilili Pinares'in yokluğunda vatandaşı Rodriguez'in görev alması bekleniyor. İleri uçta ise Paixao'nun yerine Bamba'nın oynayabileceği kaydedildi. İbrahim'in sakat olduğu Altay'da Murat'ın maça yetiştirilmesi planlanırken, Serge Aka'nın da sakatlık nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi.


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Spor Toto Süper Lig, Mustafa Denizli, Kayserispor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da zorunlu değişiklik - Son Dakika Spor


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