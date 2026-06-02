Altay\'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme

ALTAY'da son 2 sezonda A takım formasıyla boy gösteren sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz ile yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzalanacak. Amatör lisansla ilk profesyonel maçına 1'inci Lig'de 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek çıkan Mehmet; 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 15, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 21 müsabakada görev yaptı.

19 yaşındaki oyuncu 8 Şubat 2026'da iç sahada oynanan Bornova 1877 müsabakasında ilk golünü kaydetti. Altay, mücadeleci oyunu ve tekniğiyle dikkat çeken Mehmet Nur'un futbola başladığı Karabağlar Genç Yıldızspor ve Karabağlar Arslangücüspor'a yetiştirme bedeli ödeyip, genç futbolcuyla profesyonel kontrat imzalayacak. Mehmet Nur Kaymaz'ın menajerlerin ilgisine rağmen kulüpten ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.