Altay'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme

Altay\'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme
02.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, 19 yaşındaki Mehmet Nur Kaymaz ile profesyonel sözleşme imzalayacak.

ALTAY'da son 2 sezonda A takım formasıyla boy gösteren sağ kanat oyuncusu Mehmet Nur Kaymaz ile yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzalanacak. Amatör lisansla ilk profesyonel maçına 1'inci Lig'de 10 Mayıs 2024'te Ankara Keçiörengücü deplasmanında ikinci yarıda oyuna girerek çıkan Mehmet; 2024-25 sezonunda 2'nci Lig'de 15, geçen sezon ise 3'üncü Lig'de 21 müsabakada görev yaptı.

19 yaşındaki oyuncu 8 Şubat 2026'da iç sahada oynanan Bornova 1877 müsabakasında ilk golünü kaydetti. Altay, mücadeleci oyunu ve tekniğiyle dikkat çeken Mehmet Nur'un futbola başladığı Karabağlar Genç Yıldızspor ve Karabağlar Arslangücüspor'a yetiştirme bedeli ödeyip, genç futbolcuyla profesyonel kontrat imzalayacak. Mehmet Nur Kaymaz'ın menajerlerin ilgisine rağmen kulüpten ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Nur, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük vicdansızlık 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler Büyük vicdansızlık! 40 metreden atlayan gencin ardından skandal sözler
Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama Cerrahpaşa’da “28 Şubat” Tartışması: Dr. Ersin Ulu’dan dikkat çeken açıklama
Irak’ta bir garip gelenek Ağa, ağayı dudağından öptü Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü
Akaryakıta 3 indirim birden Akaryakıta 3 indirim birden
8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı 8 bin kişi aynı yerde toplanıp sticker takası yaptı
Samsunspor’da transferler üst üste Bir yıldız daha geliyor Samsunspor'da transferler üst üste! Bir yıldız daha geliyor

13:19
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği Mahmut Tanal açıklık getirdi
CHP grup toplantısı öncesi dikkat çeken imza hareketliliği! Mahmut Tanal açıklık getirdi
13:12
Kılıçdaroğlu’na kritik “kurultay“ sorusu Tek kelime etmedi
Kılıçdaroğlu'na kritik "kurultay" sorusu! Tek kelime etmedi
12:22
Denizli’de Otobüs Kazası: 8 Ölü
Denizli'de Otobüs Kazası: 8 Ölü
11:14
Erdoğan, Trump’ı ikna etti PKK uzantılı İran planı suya düştü
Erdoğan, Trump'ı ikna etti! PKK uzantılı İran planı suya düştü
11:03
9 futbolcu kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 futbolcu kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:59
CHP’de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
CHP'de grup toplantısı öncesi vekillerden kapalı toplantı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 13:28:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Altay'dan Mehmet Nur Kaymaz ile Sözleşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.