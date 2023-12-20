Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe
Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Cem Güzelbay (Dk. 46 Ayuk), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 67 Hüseyin Öztürk), Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Hakkı Türker), Kubilay Aktaş, Diakite (Dk. 88 Serhat Kot), Dabo, Metehan Altunbaş (Dk. 74 Burhan Tuzun), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes
Altay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 78 Eren Karataş), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Dk. 78 Arda Gezer), Zeki Yıldırım (Dk. 90+7 Kuban Altunbudak), Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 86 Yusuf Tekin), Deniz Kadah, Paixao
Gol: Dk. 6 Paixao (Altay)
Kırmızı kartlar: Dk. 27 Efe Sarıkaya (Altay), Dk. 29 Dabo (Adanaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Cem Güzelbay, Dk. 45+7 Evren Korkmaz, Dk. 47 Diakite, Dk. 66 Junior Fernandes, Dk. 83 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Dk. 51 Özgür Özkaya, Dk. 69 Salih Sarıkaya, Dk. 71 Ceyhun Gülselam, Dk. 89 Eren Karataş (Altay)
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, rakip sahada Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Son Dakika › Spor › Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika