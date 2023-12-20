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Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi - Son Dakika
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Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçta tek golü Paixao attı. Altay'dan Efe Sarıkaya ve Adanaspor'dan Dabo kırmızı kart gördü.

Altay, deplasmanda Adanaspor\'u 1-0 yendi
20.12.2023 - 19:09,
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Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Cem Güzelbay (Dk. 46 Ayuk), Evren Korkmaz, Lukaku (Dk. 67 Hüseyin Öztürk), Feyzi Yıldırım (Dk. 46 Hakkı Türker), Kubilay Aktaş, Diakite (Dk. 88 Serhat Kot), Dabo, Metehan Altunbaş (Dk. 74 Burhan Tuzun), Ferhat Katipoğlu, Junior Fernandes

Altay: Ozan Evrim Özenç (Dk. 78 Eren Karataş), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Salih Sarıkaya, Özgür Özkaya, Tolga Ünlü (Dk. 78 Arda Gezer), Zeki Yıldırım (Dk. 90+7 Kuban Altunbudak), Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Dk. 86 Yusuf Tekin), Deniz Kadah, Paixao

Gol: Dk. 6 Paixao (Altay)

Kırmızı kartlar: Dk. 27 Efe Sarıkaya (Altay), Dk. 29 Dabo (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Cem Güzelbay, Dk. 45+7 Evren Korkmaz, Dk. 47 Diakite, Dk. 66 Junior Fernandes, Dk. 83 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor), Dk. 51 Özgür Özkaya, Dk. 69 Salih Sarıkaya, Dk. 71 Ceyhun Gülselam, Dk. 89 Eren Karataş (Altay)

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Altay, rakip sahada Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA
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