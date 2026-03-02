Altay Derbiyi Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay Derbiyi Kaybetti

Altay Derbiyi Kaybetti
02.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay, Karşıyaka'ya 3-1 yenilerek düşme hattının 2 puan üstünde kaldı. Galibiyet özlemi 3 maça uzadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk takım olarak çıktığı İzmir derbisinde Karşıyaka'ya 3-1 mağlup olan Altay, tehlikeli bölgeden uzaklaşamadı. Üst üste 2 beraberlik aldıktan sonra derbiden eli boş ayrılarak galibiyet özlemi 3 maça yükselen siyah-beyazlılar, düşme hattının 2 puan üzerinde 20 puanda kaldı. İlk yarısını 1-0 geride kapattığı müsabakada ikinci yarının başında skorun 2-0'a gelmesine engel olamayan Altay, 65'te farkı 1'e indirdikten 2 dakika sonra kalesinde bir gol daha görerek 3-1'lik yenilgiye engel olamadı.

Karşıyaka'nın 10'uncu dakikada penaltıdan bulduğu golün maçın kırılma anı olduğunu belirten Altay Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz, "Çok erken bir kaza penaltısıyla moralimiz dibe vurdu. İkinci yarıda yine erken bir gol yedik. Bunlar bahane değil ama mentali düşüren unsurlar. Düşük mental saha içi organizasyonları yapmamızı engelliyor. Malum yaş ortalamamız 21. Dışarıdan müdahale yaptık, oyuncu değişiklikleriyle oyuna hakim olmaya başladık ve 2-1'e ulaştık ama yine uzaklaştıramadığımız top döndü bize pozisyon oldu, 3-1 olunca da maçın sonucu netleşmiş oldu" dedi.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Derbiyi Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: Altay Derbiyi Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.