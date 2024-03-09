Altay, Trendyol 1. Lig\'de Gençlerbirliği\'ni ağırlayacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Otizmli Milli Sporcuları Karşıladı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi'nin Otizmli Milli Sporcuları Aliye Zeynep Bingül ile Muhsin Murat Bingül, VIRTÜS Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası'ndaki başarıları için karşılama töreniyle ödüllendirildi. Bingül, 5 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bingül'ün erkek kardeşi Muhsin Murat Bingül ise Dünya beşincisi oldu. Törene ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı ve çok sayıda öğrenci katıldı. Rektör Çakmak, sporcuları ve ailelerini ağırlayarak gurur duyduklarını belirtti.