Altay, Gençlerle Galibiyetle Veda Etti - Son Dakika
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Spor

Altay, Gençlerle Galibiyetle Veda Etti

Altay, Gençlerle Galibiyetle Veda Etti

Küme düşen Altay, son iki maçında genç futbolcularıyla galip gelerek lige umutla veda etti.

04.05.2025 11:39
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleştikten sonra üst üste Isparta 32 Spor (D) ve Kırklarelispor'u yenerek lige galibiyetlerle veda eden Altay'ın genç futbolcuları gelecek için camiaya umut verdi. Siyah-beyazlılar gibi her iki rakibi de prestij değeri taşıyan müsabakalarda altyapıdan yetişen gençlerine şans verirken, İzmir temsilcisi son 2 haftada çifte galibiyetle teselli buldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda dün oynanan Kırklarelispor randevusunda kaptan Özgür dışında tamamı gençlerden oluşan kadrosuyla sahaya çıkan Altay rakibini ilk yarıda Yusuf (22), ikinci devrede Caner (22) ve Onur Efe'nin (23) şık golleriyle yenmeyi başardı. Bu sezon ikinci kez 2'de 2 yapan Altay, 3'üncü kez bir maçta 3 gol attı. Altay sezonu 25 puanla 17'nci sırada bitirdi.

PUANLARI SİLİNMESEYDİ LİGE TUTUNABİLİRDİ

Ulusal Kulüp Lisansı alamaması nedeniyle sezonun ilk yarısında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3 puanı silinen Altay'ın eski Brezilyalı oyuncusu William de Amorim'e olan borcu nedeniyle geçen hafta 6 puanı daha silindi. Ligde 34 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 20 mağlubiyet alan Siyah-beyazlılar, 9 puanı silinmeseydi ligi 34 puanla tamamlayacak ve 33 puanla lige tutunan Isparta 32 Spor'u geride bırakarak küme düşmeyecekti. Isparta temsilcisinin kümede kalmayı garantiledikten sonra son iki maçına gençleriyle çıkmasının da mağlubiyetlere etkisi oldu.

Kaynak: DHA

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