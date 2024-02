Altay, Göztepe karşısında umut tüketmeyi sürdürdü

Spor

1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren ve maddi imkansızlıklarla transfer yasaklısı kadrosu da dağılan Altay, ezeli rakibi Göztepe karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle umut tüketmeyi sürdürdü. Takımdan ayrılan oyuncuların ardından genç bir kadroyla Gürsel Aksel Aksel Stadı'nda mücadele eden siyah-beyazlılar ilk yarı boyunca rakibine dirense de farklı mağlubiyete engel olamadı. Yeni teknik direktörü Cüneyt Biçer yönetimindeki ilk maçını puansız kapatan Altay, 21'nci haftayı 11 puanla 17'nci sırada tamamladı. Takımının başındaki ilk karşılaşmada sahadan üzgün ayrılan Cüneyt Biçer, Altay'ın varoluş mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyledi.

Her zaman mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Biçer, "Oyunun geneline baktığınızda iki tane şanssız durumumuz var. Biri hafta içinde konuştuğumuz, nereden gol yiyebiliriz dediğimiz iki pozisyonda da gol yedik. Bunun da bir tanesi çok şanssız bir şekilde ilk yarının uzatmalarında oldu. Gole kadar savunmamız doğru yerleşip doğru oynamaya çalıştı. Hızlı hücumlarla çıkmak için planlar yapmıştık. İlk yarının uzatma dakikalarında da gol yiyince bizim kırılma noktalarımızdan bir oldu. Genel anlamda baktığınızda genç bir takımız. Tecrübelilerle tecrübesiz oyuncularımızın da olduğu bir ortamdayız. İki kalecimiz 17-18 yaşında. İkinci kalecimiz ilk maçını oynadı" dedi.

"VAROLUŞ MÜCADELEMİZ SÜRECEKTİR"

Altay'ın çok büyük bir camia olduğunu vurgulayan Biçer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu kulüp içerisinde varoluş mücadelesi daha önce de her zaman yaşanmıştır, olmuştur. Biz var olacağız, biz var olmak için her zaman savaşacağız. Altay Kulübü büyük bir camia. Altay büyüklüğünü her şartta, her yerde gösterecektir. Ligde 13 maçlık bir serüven daha var. Ligin sonuna kadar olabildiğimiz en iyi yerde, en üst noktada olmak için gayret göstereceğiz. İnanıyorum ki biz çocuklarla başaracağız. Bu kulüp 110 yıldır büyük olarak kaldı ve büyüyor. Bizler Altay'ın büyüklüğünü devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim."