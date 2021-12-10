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Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika

Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

10.12.2021 22:50

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Haklı bir galibiyet aldık.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 mağlup eden Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Erdoğan, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, kendileri açısından zorluğu ve önemi yüksek bir müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın açılış maçı olması nedeniyle siyah-beyazlı ekibin taraftarların etkisiyle maça baskılı başladığını kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İlk 15-20 dakika coşkulu taraftarının destekleriyle üzerimize geldiler, biz bu süreçte takım savunmasını sağlıklı yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Önce beraberliği sonra galibiyet golünü bulduk. Haklı bir galibiyet aldık. Yeni stadın da Altay'a hayırlı olmasını diliyorum, güzel bir stat oldu. Futbolculuğumda Alsancak Stadı'nda çok maç oynadım, bu kulübe yakışan bir stat olmuştur."

Erdoğan, iki haftadır istedikleri sonuçları alamadıklarını hatırlatarak, "Beklentiler büyüyünce iki haftalık yenilgiden sonra oyuncularım biraz demoralize oldu. İçeride oynadığımız maçta taraftarların tepkisi bizi ve oyuncularımızı üzdü. Bugün 1-0 geriye düşmesine rağmen inançlarını kaybetmediler. Bu galibiyeti bizim iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum." dedi.

Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan
Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan

Spor Toto Süper Lig, Ömer Erdoğan, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay-Hatayspor maçının ardından - Ömer Erdoğan - Son Dakika Spor


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