Altay, iç transferde üç futbolcuyla yeniden sözleşme imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Altay, iç transferde üç futbolcuyla yeniden sözleşme imzaladı

Altay, iç transferde üç futbolcuyla yeniden sözleşme imzaladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3. Lig ekibi Altay, serbest kalan orta saha Ali Kızılkuyu, santrfor Onur Yıldız ve stoper Yunus Efe Sarıkaya ile 1'er yıllık yeni sözleşme imzaladı. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı ekip, Ceyhun, Özgür ve Sefa'nın takıma dönmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

3'ÜNCÜ Lig ekiplerinden Altay, iç transferde 3 futbolcuyla 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılarda serbest kaldıktan sonra yeniden anlaşma sağlanan isimler orta saha Ali Kızılkuyu, santrfor Onur Yıldız ve stoper Yunus Efe Sarıkaya oldu. Bir süredir antrenmanlarda yer alan Ali ve Onur'un kontrat yenilemesi bekleniyordu. Alanyaspor'un futbolcusu olan Yunus Efe ise yuvaya dönüşü ise sürpriz oldu.

YUNUS EFE ANLAŞTI

Genç defans oyuncusu Yunus Efe'nin yaz döneminde kendisine kulüp bulamadığı ve altyapısından yetiştiği Altay'la yeniden anlaştığı ifade edildi. Transfer yasağı devam eden siyah-beyazlılarda transfer döneminin bitimine saatler kala deneyimli oyunculardan Ceyhun, Özgür ve Sefa'nın da takıma dönmesi için çalışmalar devam ediyor. İzmir ekibinde Emre, Hikmet ve Ege sözleşmelerini feshetmişti.

Kaynak: DHA

Efe Sarıkaya, Onur Yıldız, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, iç transferde üç futbolcuyla yeniden sözleşme imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı
Zincir market kapısına kilit vuruyor Çok sayıda kişi işsiz kalacak Zincir market kapısına kilit vuruyor! Çok sayıda kişi işsiz kalacak

12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:14
31 avukat için gözaltı kararı Hukuk bürolarında arama başlatıldı
31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: Altay, iç transferde üç futbolcuyla yeniden sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement