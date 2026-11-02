Altay'ın Akşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Nurullah Efe Kocatürk cezalı oldu - Son Dakika
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Altay'ın Akşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Nurullah Efe Kocatürk cezalı oldu

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Altay\'ın Akşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Nurullah Efe Kocatürk cezalı oldu
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Altay, sahasında düşme hattındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kaldı. Nurullah Efe Kocatürk 35'te penaltı kazandırıp 38'de rakibine penaltı yaptırdı; 62'de gördüğü sarı kartla Etimesgut deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak evinde düşme hattındaki 1922 Akşehir SK ile 1-1 berabere kalan Altay'da sol bek Nurullah Efe Kocatürk, sevinci ve hüznü art arda yaşadı. Müsabakanın 35'inci dakikasında siyah-beyazlı takıma penaltı kazandırarak takımının 1-0 öne geçmesinde pay sahibi olan 20 yaşındaki savunmacı, 38'inci dakikada ceza sahasında yaptığı faulle bu kez rakibin penaltı kazanmasına neden oldu. Akşehir ekibinin penaltıdan skora denge getirmesiyle hem Altay'ın hem de Nurullah'ın sevinci kısa sürdü. Genç defans oyuncusu 62'nci dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Etimesgut deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. Altay'da ön libero İsa'nın 3 maçlık kırmızı kart cezası sona erdi.

Kaynak: DHA
SporSon Dakika

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SON DAKİKA: Altay'ın Akşehir ile 1-1 berabere kaldığı maçta Nurullah Efe Kocatürk cezalı oldu - Son Dakika
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