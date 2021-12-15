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Altay'ın hedefi Giresun'da bir zafer daha - Son Dakika

Altay'ın hedefi Giresun'da bir zafer daha

15.12.2021 12:21
Altay'ın hedefi Giresun'da bir zafer daha

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 9 maça çıkaran ve düşme hattına yaklaşan Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçına kilitlendi.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 9 maça çıkaran ve düşme hattına yaklaşan Altay, cuma günü deplasmanda oynayacağı GZT Giresunspor maçına kilitlendi. Siyah-beyazlılar, geçen sezon birlikte Süper Lig'e yükseldiği yeşil-beyazlı ekibi son 3 maçta deplasmanda yenmeyi başardı. Altay, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Giresun'daki maçları 2-1 kazanmayı bildi.

İki maçı Giresun Atatürk Stadı'nda kazanan Altay, Çotanak Spor Kompleksi'nde de galibiyet gördü. Geçen sezon Giresunspor'u yeni evinde mevcut kadroda yer alan Erhan Çelenk ve Marco Paixao'nun golleriyle yenen siyah-beyazlılar, hedefini yine mutlak 3 puan olarak belirledi. Altay'da sakatlıkları sona eren Poko, Eren, Kazımcan ve Björkander takıma dönerken, Zeki ile Cebrail'in de cezaları sona erdi. İlk kez geniş bir kadroya kavuşan teknik direktör Mustafa Denizli, sezon başından bu yana derin bir nefes aldı.


- İzmir

Mustafa Denizli, Giresunspor, Hatayspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'ın hedefi Giresun'da bir zafer daha - Son Dakika Spor


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