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Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao takımdan ayrıldı - Son Dakika
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Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao takımdan ayrıldı

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, 5,5 yıl boyunca takımda güzel anılar biriktirdiğini belirterek veda ettiğini açıkladı. Paixao, Altay formasıyla futbola veda etme hayalini gerçekleştiremediğini ifade etti ve taraftarlara, antrenörlere ve takım arkadaşlarına teşekkür etti. Altay'ın yeniden büyük bir kulüp olmasını umduğunu dile getiren Paixao, İzmir'e teşekkürlerini iletti.

Altay\'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao takımdan ayrıldı
28.12.2023 - 14:05,
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Paixao, Instagram sosyal medya hesabında yer alan açıklamasında, 5,5 yıl boyunca Altay'da çok güzel şeyler yaşadığını belirtti.

Veda etmenin çok zor olduğunu bildiren Paixao, "Her zaman futbola Altay forması giyerek veda edeceğime inandım ama bu mümkün olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Paixao, taraftarlara, antrenörlere ve oyuncu arkadaşlarına teşekkür ederek, "Bu takımı olması gereken yerde tutmak için elimden gelen her şeyi yaptım ama artık gücüm kalmadı. Umarım bir gün Altay yeniden büyük bir kulüp olur. Hepinize teşekkür ederim. Bu hayatımın en üzücü vedası. Teşekkürler Altay, teşekkürler İzmir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao takımdan ayrıldı - Son Dakika
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