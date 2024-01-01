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Altay'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a Eyüpspor talip - Son Dakika
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Altay'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a Eyüpspor talip

Altay'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a lider Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. Sezon başında sözleşmesini uzatmayan Eren, sakatlığı nedeniyle sınırlı süre aldı. Altay yönetimi, cazip bir teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına onay verebilir.

Altay\'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan\'a Eyüpspor talip
01.01.2024 - 11:34,
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1'inci Lig'de devre arasına son basamakta giren Altay'da forma giyen sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a lider Eyüpspor'un talip olduğu öğrenildi. Sezon başında sözleşmesini uzatmaması nedeniyle kadro dışı kaldıktan sonra yönetimle el sıkışıp takıma geri dönen 22 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlığın da etkisiyle ligde 5 müsabakada 396 dakika süre bulabildi.

Adı daha önce Beşiktaş'la anılan ancak sezon başında Hatayspor'un talip olduğu Eren, düşük bir bonservis teklifi gelmesi üzerine yuvada kalmıştı. Altay altyapısından yetişen ve Siyah-beyazlı formayla Süper Lig tecrübesi de bulunan genç oyuncu için cazip bir teklif gelmesi halinde yönetimin oyuncunun satışına onay vermesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Altay'ın sol kanat oyuncusu Eren Erdoğan'a Eyüpspor talip - Son Dakika
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