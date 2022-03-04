Altay kalecisi Mateusz Lis: "Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız" - Son Dakika
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Altay kalecisi Mateusz Lis: "Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız"

04.03.2022 12:08
Altay kalecisi Mateusz Lis: "Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız"

Altay'ın Polonyalı başarılı file bekçisi Mateusz Lis, Altay taraftarının kendisine "Ahtapot" lakabını takmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Altay'ın Polonyalı başarılı file bekçisi Mateusz Lis, Altay taraftarının kendisine "Ahtapot" lakabını takmasından dolayı memnun olduğunu söyledi. Lis, son dört maçta yakaladıkları çıkışı devam ettirerek Altay'ı hedeflediği yere taşıyacaklarını ifade etti.

Altay'ın sezon başında Wisla Krakow takımından transfer ettiği Polonyalı kaleci Mateusz Lis, sezon başından itibaren gösterdiği başarılı performansla ligin en fazla başarılı kurtarış yapan kalecisi konumunda bulunuyor. Başarılı ve istikrarlı oyunuyla beğenileri toplayan 25 yaşındaki kaleciye, Altay taraftarları "Ahtapot" lakabını taktı.

Lis'ten Altay taraftarına teşekkür

Polonyalı file bekçisi de kendisine takılan "Ahtapot" lakabından çok memnun olduğunu belirterek, "Büyük Altay'ın bir paçası olmak çok güzel bir duygu. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve arkadaşlarımı teşvik ediyorum. Polonya'dan İzmir'e gelerek kariyerim için çok büyük bir adım attım ve buradaki ilk hedefim her zaman en iyiyi vererek takımımızı sezon sonunda hedefine ulaştırmak. Gaziantep FK maçı sonrasında yaşadığım tabloyu hayatım boyunca unutmayacağım. Polonya'da da böyle çılgıncasına seven taraftar grupları var ancak Altay taraftarı bambaşka. Altay taraftarına bana verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız"

Taraftarın futbolda çok önemli bir yere sahip olduğunun da altını çizen Lis, "Pandemi döneminde bomboş statlarda maç oynamanın ne kadar kötü olduğunu hep birlikte yaşadık. Artık o günler geride kaldı. 12 yaş altı taraftarımız da tribündeki yerini alacak. Son dört maçta yakaladığımız çıkışı devam ettirerek Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız. Biz çok çalışma ve her zaman istekli olma sözü veriyoruz. Taraftarımızın da her zaman arkamızda olduğunu biliyoruz" diye konuştu. - İZMİR

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Wisla Krakow, Polonya, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay kalecisi Mateusz Lis: 'Büyük Altay'ı hedeflediği yere taşıyacağız' - Son Dakika


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