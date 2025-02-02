Altay, Kastamonuspor'a Farklı Yenildi

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Altay, Kastamonuspor deplasmanından farklı yenilgiyle döndü. Üst sıralara oynayan rakibine 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, 11 puanda kalıp ateş hattından çıkamadı. Maddi olarak da sıkıntılar yaşayan ve mali kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı da silinen İzmir ekibi bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçın 9'unu kaybetmiş oldu. Gurbette sadece Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Afyonspor'u yenmeyi başaran Altay, umut tüketmeyi sürdürdü.