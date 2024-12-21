İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste 2 galibiyet aldıktan sonra Kepezspor (D) ve Isparta 32 Spor'a yenilerek düşme hattından kurtulamayan Altay yarın ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı Ramazan Haymana yönetecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezası sona eren sağ kanat oyuncusu Onur Efe forma giyebilecek.
Altay'da maç eksiği olan Caner, tedavisi süren Ali Solmaz ve sezonu kapatan Ceyhun görev yapamayacak. Ligde 8 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 19 puanı bulunan 10'uncu basamaktaki Kırklarelispor'u yenerek devre arasına moralli girmek istiyor. Kırklarelispor hafta içinde kupada Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-0 yenerek gruplara kalma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Altay, Kırklarelispor ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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