Altay, Kırklarelispor Karşısında Hayal Kırıklığı Yaşadı - Son Dakika
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Spor

Altay, Kırklarelispor Karşısında Hayal Kırıklığı Yaşadı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Altay, Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek devre arasına düşme hattında girdi. Başkan Özkaral, sosyal medyada dolaşan ligden çekilme iddialarını yalanladı ve takımın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

23.12.2024 13:29
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son maçında deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek devre arasına 8 puanla düşme hattında giren Altay; 1 penaltı kaçırıp, 2 topunun direkten döndüğü müsabakadan eli boş ayrılarak hayal kırıklığı yaşadı. Maçın ilk yarısını geride kapatan siyah-beyazlılarda 63'üncü dakikada Onur Efe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Onur Efe ile Murat Uluç'un birer şutu da direklerde patladı.

Başkan Süleyman Özkaral, 7-2 kazanabilecekleri bir müsabakadan mağlubiyetle ayrıldıklarını söyleyerek, "Oynanan oyun ve skor çok farklıydı. Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, 'İlk yarıyı 5-1 önde kapatabilirdiniz' dedi. Karşı karşıya 2-3 fırsattan da yararlanamadık" diye konuştu. Ligde transfer yasaklı kadrosuyla ilk devrede çıktığı 17 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyet alan Altay, 3 puan silme cezası alması nedeniyle 8 puanla 17'nci sırada yer buldu.

ÖZKARAL: LİGDEN ÇEKİLME İDDİALARI GERÇEK DEĞİL

Mali, idari ve sportif olarak zorlu süreçler yaşayan İzmir'in köklü kulübü Altay Başkanı Süleyman Özkaral, sosyal medyada gündeme gelen Altay yönetiminin ligden çekilme kararı alabileceği ya da genç oyuncularla yola devam etme yoluna gideceği iddialarını yalanladı. Özkaral, "Ligden çekilme gibi bir karar alınsa, sezon başında alınırdı. Kadroyu korumaktan başka çaremiz yok" dedi. Taraftarların istifaya davet ettiği Altay Başkanı Süleyman Özkaral, olağanüstü genel kurul kararı alıp almama konusunda önümüzdeki günlerde karar vereceklerini kaydetti.

Başkan Özkaral, "Her zaman söylüyorum. Gerçekten bu işi götürecek biri varsa gelsin konuşalım. Bana, 'Sen kongre kararı al, aday çıkar' diyorlar. Ama aday olmadığı için almıyoruz. Bir iki hafta bekleyip karar vereceğiz. Yönetimle konuşacağım. Futbolcuların ödemeleri var. Beklediğim bir kaynak var. Haber gelirse devam ederiz, olmazsa kongre düşünülür. Camiadan kimse destek vermiyor. Bilindiği gibi Mustafa Denizli primler konusunda yardımcı oldu. Kırklareli'ne masrafları düşürmek için otobüsle gittik. Otel masrafı 300-350 bin TL tuttu. Camiadan 60 bin TL toplayabildik" şeklinde konuştu.

HEYAL YÖNETİME TALİP OLDUKLARINI AÇIKLADI

Altay'ın futbol şubesine talip olan ancak siyah-beyazlı kulüple devir konusunda anlaşma sağlayamayan Vahdettin Heyal, kulübü büyük tehlikeler beklediğini ve oluşturacakları yönetimle takımı ligde tutabileceklerini söyledi. Transfer yasağının kalkmayacağını, Altay'ın 6 puan daha silinme tehlikesi yaşadığını, alacaklı futbolcuların devre arasında kulüpten ayrılabileceğini belirten Heyal, "Kulübümüzün aylık gideri 3 milyon TL civarında. İlk etapta mevcut yönetimin yanında Prof. Dr. Yüksel Gürüz liderliğinde oluşturulacak yönetimle acil sorunları çözmek istiyoruz. Kadromuzun dağılmasını önlemekle işe başlayacağız. Prim desteği ve kamp masraflarını karşılayıp ligde kalmayı hedefliyoruz. Tek beklentimiz sezon sonunda mevcut yönetimin elinde bulunan şirketleşme yetkisini Altay 1914 şirketine devretmesi" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Kırklarelispor Karşısında Hayal Kırıklığı Yaşadı - Son Dakika

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