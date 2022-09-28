Altay lideri gözüne kestirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Altay, dişli rakibini dize getirmenin planlarını yapıyor. Ligin en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Çocuklar çok iyi çalıştı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Eyüpspor buraya lider geliyor. Taraftarlarımızı mutlu edecek skoru almak için her şeyi yapacağız. İzmir'e lider gelen Bodrumspor'u yenmiştik, Eyüpspor'u da güzel bir oyunla mağlup etmek istiyoruz" dedi.

Lige verilen arada çift idman yaptıklarını söyleyen teknik patron Kaloğlu, "Oyuncularımızın birçoğu kamp görmemişti. Onlar için ayrıca atletik performans antrenmanları yaptık. Bu hafta taktik antrenmanlara yoğunlaştık. Efe, milli takımdan döndü. Kutay, Eric ve Erdem'in gribal hastalıkları vardı. Bazı idmanlara çıkamadılar ama oynayabilirler. Düz koşulara başlayan Özgür ve Deniz haricinde eksiğimiz yok" diye konuştu.

MALİ KURUL OLUŞTURULDU

Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle düşen Altay'da mali kurul oluşturuldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun hedefleri arasında yer alan mali şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularında çalışmalar yapmak üzere, Mali Kurulumuz oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır" denildi. Yedi kişilik mali kurulda Umut Samaraz, Berk Çavdar, Gökberk Dülgerbaki, Murat Dülgerkaraoğlanoğlu, Tayfun Tonel, Barış Akgün, Seçkin Kaykı isimleri yer aldı. Siyah-beyazlıların ekim ayında camia içi mali bilgilendirme toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi. Son kongrede 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'ın toplam borcunun kur farklarıyla 450 milyon TL'ye yaklaştığı gelen haberler arasında.