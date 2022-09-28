Altay lideri gözüne kestirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Altay lideri gözüne kestirdi

28.09.2022 12:09
Altay lideri gözüne kestirdi

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Altay, dişli rakibini dize getirmenin planlarını yapıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde lider Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek Altay, dişli rakibini dize getirmenin planlarını yapıyor. Ligin en güçlü takımıyla karşılaşacaklarını dile getiren Altay Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Milli takım arasını iyi değerlendirdik. Çocuklar çok iyi çalıştı. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Eyüpspor buraya lider geliyor. Taraftarlarımızı mutlu edecek skoru almak için her şeyi yapacağız. İzmir'e lider gelen Bodrumspor'u yenmiştik, Eyüpspor'u da güzel bir oyunla mağlup etmek istiyoruz" dedi.

Lige verilen arada çift idman yaptıklarını söyleyen teknik patron Kaloğlu, "Oyuncularımızın birçoğu kamp görmemişti. Onlar için ayrıca atletik performans antrenmanları yaptık. Bu hafta taktik antrenmanlara yoğunlaştık. Efe, milli takımdan döndü. Kutay, Eric ve Erdem'in gribal hastalıkları vardı. Bazı idmanlara çıkamadılar ama oynayabilirler. Düz koşulara başlayan Özgür ve Deniz haricinde eksiğimiz yok" diye konuştu.

MALİ KURUL OLUŞTURULDU

Süper Lig'den büyük bir borç yüküyle düşen Altay'da mali kurul oluşturuldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun hedefleri arasında yer alan mali şeffaflık ve hesap verilebilirlik konularında çalışmalar yapmak üzere, Mali Kurulumuz oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır" denildi. Yedi kişilik mali kurulda Umut Samaraz, Berk Çavdar, Gökberk Dülgerbaki, Murat Dülgerkaraoğlanoğlu, Tayfun Tonel, Barış Akgün, Seçkin Kaykı isimleri yer aldı. Siyah-beyazlıların ekim ayında camia içi mali bilgilendirme toplantısı yapmayı planladığı öğrenildi. Son kongrede 371 milyon TL olarak açıklanan Altay'ın toplam borcunun kur farklarıyla 450 milyon TL'ye yaklaştığı gelen haberler arasında.


YORUMLAR
500
Rize haber! SPOR Bodrumspor, Rize'de 3 puan istiyor Rize haber! SPOR Bodrumspor, Rize'de 3 puan istiyor Altay'ın emektarı kulübede Altay'ın emektarı kulübede
Kaynak: DHA

Eyüpspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay lideri gözüne kestirdi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:52 Brezilya'da bir çift, cinsiyet öğrenme partisinde yaptıklarıyla büyük tepki çekti! Çevre Bakanlığı soruşturma başlattı
16:49 Tropikal fırtına kasırgaya dönüştü! Bir ülke karanlığa gömülürken ABD'de milyonlarca kişinin tahliyesine karar verildi
16:15 Berfu Yenenler, göğüslerinin küçük olduğunu ima eden takipçilerine böyle cevap verdi
16:02 "Aldattım, boşandık" diyen Gökhan Çıra, ihanete uğrayan Selin Ciğerci'nin ilk tepkisini anlattı
15:43 Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi
15:36 Kocaeli'de kötü koku ihbarına giden ekipler, girdikleri evde cesetle karşılaştı
15:37 Samsunspor Başkanı, İsmail Kartal ile görüştüklerini ve istediği rakamı açıkladı: Hayatımda böyle bir şey görmedim
15:33 Özel ekip tek bir detaydan gerçeği ortaya çıkardı! Dövizci cinayetinin zanlısı yakalandı
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolların yapılmasını isteyen vatandaşını Mansur Yavaş'a yönlendirdi
15:24 Ronaldo servetine servet katacak! Yeni düzenleme ile 1.3 milyon sterlin fazla kazandıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2022 17:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Altay lideri gözüne kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement