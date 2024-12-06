Altay, Minik Taraftarı Kuzey'i Ağırladı - Son Dakika
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Altay, Minik Taraftarı Kuzey'i Ağırladı

Altay, Minik Taraftarı Kuzey\'i Ağırladı

Altay, İnegölspor maçında duygusal anlar yaşayan minik taraftar Kuzey'i tesislerinde konuk etti.

06.12.2024 13:03
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Altay, geçtiğimiz hafta sonu evinde 3-2 kazandığı İnegölspor maçında tribünde gözyaşlarını tutamayan minik taraftar Kuzey'i tesislerinde ağırladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, geçen hafta evinde İnegölspor'la karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibini 3-2 mağlup ederek 282 günlük aradan sonra taraftarının önünde maç kazanmayı başardı. Karşılaşmaya ise Ali Kızılkuyu'nun golünden sonra tribünde gözyaşlarını tutamayan minik taraftar Kuzey damga vurdu. Sosyal medyada defalarca paylaşılan videoya kayıtsız kalmayan siyah-beyazlılar, minik taraftarı tesislerde konuk etti. Maraton tribününde duygusal anlar yaşayan Kuzey, siyah-beyazlı takımla bir araya gelme sevinci yaşadı. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan'ın isteği sonrası minik taraftarın ailesiyle iletişime geçen kulüp yetkilileri, Kuzey'i ve arkadaşı Altay'ı teknik ekip ve futbolcularla buluşturdu.

Konuyla ilgili Altay'dan yapılan açıklamada, "Altay - İnegölspor maçını tribünden takip eden taraftarımız Kuzey'i, Ali Kızılkuyu'nun attığı golden sonra ağladığı videoyla tanımıştık. Ailesi ile iletişime geçip Kuzey'i ve Altay'ı tesislerimizde ağırladık. Gözlerinden akacak her damla yaşın mutluluktan olması dileği ile" ifadelerine yer verildi.

Forma hediye edildi

Öte yandan Altay Teknik Direktörü Karaaslan, minik taraftara 35 numaralı Ali Kızılkuyu forması hediye ederek, "Bu hafta attığımız golden sonra sosyal medyadan senin ağladığını gördüm ve ben de seni buraya davet etmek istedim. Size hep mutluluktan gözyaşı döktüreceğimizin hep beraber sözünü veriyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay, Minik Taraftarı Kuzey'i Ağırladı - Son Dakika

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