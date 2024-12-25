Altay, Savunma Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika
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Altay, Savunma Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi

Altay, Savunma Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan Altay, tecrübeli sol bek Özgür Özkaya ve genç stoper Kuban Altunbudak ile sözleşme uzattı. Özgür'ün sözleşmesi 2026'ya, Kuban'ınki ise 2027'ye kadar uzatıldı.

25.12.2024 12:40  Güncelleme: 12:41
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasına 8 puanla düşme hattında giren Altay'da yönetim sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki savunma oyuncusuyla kontrat yeniledi. Siyah-beyazlılar, 36 yaşındaki tecrübeli sol bek Özgür Özkaya'nın mukavelesini 2026 yılına kadar, 22 yaşındaki genç stoper Kuban Altunbudak'ın sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzattı.

İzmir ekibinde 7'nci sezonunu geçiren Özgür ile takımda 2'nci sezonunu geçiren Kuban ilk yarıda 10'ar karşılaşmada görev yaptı. Ligde 10'uncu haftada iç sahada oynanan Adana 01 FK maçında sakatlanan takım kaptanlarından Özgür 6 maç forma giyemedi. Deneyimli savunmacı son olarak Kırklarelispor deplasmanında 78'inci dakikada oyuna girdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Savunma Oyuncularıyla Sözleşme Yeniledi - Son Dakika

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