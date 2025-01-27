Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u Mağlup Ederek Kümede Kalma Umutlarını Korudu - Son Dakika
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Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u Mağlup Ederek Kümede Kalma Umutlarını Korudu

Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor\'u Mağlup Ederek Kümede Kalma Umutlarını Korudu

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden Altay, kritik bir galibiyet alarak puanını 11'e çıkardı ve 15 puanlı rakibiyle farkı 4'e düşürdü. Maç sonrası galibiyet sevinci yaşandı.

27.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde kümede kalma yarışındaki rakiplerinden Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden Altay, sezonun en kritik zaferlerinden birine imza attı. Kümede kalma barajındaki 15 puanlı rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e düşüren 11 puanlı İzmir temsilcisi aldığı 3 puanla lige tutunma umutlarını korudu. Sezonun ilk yarısında Başkent'te tek golle mağlup ettiği Ankaraspor'u evinde Deniz Kadah ve Mehmet Gündüz'ün golleriyle dize getiren siyah-beyazlılar, 4 haftalık mağlubiyet serisine son vererek taraftarının yüzünü güldürdü.

Bu sezon evindeki 2'nci galibiyetini alan Altay, 30 Kasım'da İnegölspor'u 3-2 yendikten 58 gün sonra Alsancak'ta zafer sevinci yaşadı. Futbolcular, teknik heyet ve idareciler maçtan sonra galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Siyah-beyazlı takım aldığı 3 puana karşın zorlu Kastamonuspor deplasmanı öncesi kadrosunda 3 fire verdi. İzmir ekibinde sarı kart gören santrfor Murat Uluç, ön libero Murat Berkan Demir ve stoper Yunus Efe Sarıkaya cezalı duruma düştü. Altay'da forvet Deniz ile sol kanat Mehmet bu sezonki 2'nci gollerine imza attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u Mağlup Ederek Kümede Kalma Umutlarını Korudu - Son Dakika

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