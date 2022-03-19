Altay, Sivasspor'a konuk - Son Dakika
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Altay, Sivasspor'a konuk

19.03.2022 10:46
Altay, Sivasspor'a konuk

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek son 6 maçından 11 puan çıkaran düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak.

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek son 6 maçından 11 puan çıkaran düşme hattındaki Altay yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Siyah-beyazlılarda iyilişen stoper Björkander kafileye dahil edilirken, sakatlıktan çıkan forvet Deniz Kadah tedbir amaçlı kadroya alınmadı.

Ön libero Thiam ve Aka'nın teknik heyetin tercihi doğrultusunda kadroda yer bulamadığı öğrenildi. Ligde 29 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 37 puanı bulunan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek kümede kalma umutlarını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan İzmir temsilcisi, sezonun ilk yarısında evinde 1-1 berabere kaldığı Sivasspor'u bu kez mağlup ederek 2'de 2 yapmak istiyor.


- İzmir
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Yeni Malatyaspor, Spor Toto, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay, Sivasspor'a konuk - Son Dakika


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