Altay Spor Kulübü Altyapı Futbol ve Spor Okulu'nu Yeniden Yapılandırıyor - Son Dakika
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Altay Spor Kulübü Altyapı Futbol ve Spor Okulu'nu Yeniden Yapılandırıyor

Altay Spor Kulübü Altyapı Futbol ve Spor Okulu\'nu Yeniden Yapılandırıyor

Altay Spor Kulübü, altyapı futbol ve spor okulu faaliyetlerini kulüp bünyesinde gerçekleştireceği yeni bir sisteme geçiyor. İbrahim Akın'ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanacak olan kulüp, yetenekli sporcuları bünyesine katmayı hedefliyor.

26.07.2024 11:33
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Altay Spor Kulübü, 'Altyapı Futbol ve Spor Okulu' faaliyetlerinin tamamen kulüp bünyesinde olacağı yeni bir sisteme geçileceğini, koordinatörlük görevine ise İbrahim Akın getirildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig ekiplerinden Altay, mali ve sportif açıdan kötü günler yaşarken altyapı ve spor okulları için önemli bir karara imza attı. Yeni bir yönetim ve yeni bir anlayış ile yola çıkacak olan İzmir ekibi, İbrahim Akın'ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanacak. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Altyapı Futbol ve Spor Okulu faaliyetlerinde yeni bir anlayışla geleceğe hazırlanan Altay'ımız, faaliyetlerinin ve gelirlerinin tamamen kulüp bünyesinde olacağı yeni bir sisteme geçiyor. 110 yılı aşkın süredir Türk futboluna sayısız oyuncu yetiştiren ve kazandıran kulübümüz, akademisinden yetişip A Takım forması giyen ve 'Genç' sporculara ilham kaynağı olan İbrahim Akın'ın koordinatörlüğünde yeniden yapılanıyor" denildi.

"Yetenekli sporcular Altay bünyesine katılacak"

Futbol okulları yapılanması süreci hakkında bilgi veren Altay Futbol Altyapı Koordinatörü İbrahim Akın, "Çocukluktan A takıma kadar uzanacak olan sporcu gelişim modelinde, önce İzmir sonrasında komşu illerde faaliyette bulunacak futbol okulları yapılanması için start verdik. 6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak bünyemize kazandırmak istiyoruz. Bunun yanında, doğal yetenekli sporcuların tespitinin yapılması ve takip edilmesini de zamanla sağlayacağız" dedi.

Öte yandan altyapı başkanlığına Cemil Has'ı getirilirken; Gür Özpaklar, Hasan Tahsin Karahan ve Hakan Has ise yönetimde olacak diğer isimler oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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