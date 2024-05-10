Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: 'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: 'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası'

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: \'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası\'

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, takımının genç oyuncularının gösterdiği mücadeleyi vurgulayarak, maçın keyifli ve eğlenceli olduğunu belirtti. Biçer, maçın sonucunun ligin sonu olabileceğini ancak gelecek dönem için önemli bir başlangıç noktası olduğunu ifade etti.

10.05.2024 17:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Altay deplasmanda Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 beraber kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, sahada ciddi bir mücadele veren yapılarının olduğuna belirterek, "Buraya 18 altyapı oyuncusuyla geldik. Elimizden geldiği kadar çocukların gösterdiği mücadelenin düşmemesi konusunda onlarla konuştuğumuz bir durum vardı. Çıktılar ve iyi mücadele ettiler. Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası. Keyifli ve eğlenceli bir maç oldu. Her iki takım da iyi mücadele etti. Son dakikalarda yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik kazanma şansımız olabilirdi. Takımımız bıkmadan, yılmadan mücadele etti. Bizim için önemi olan 18 altyapı oyuncusunun bugün bir şeyler yapabileceğini göstermek oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

Cüneyt Biçer, Ankara, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: 'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
18:26 CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde kıyak atama Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde kıyak atama! Eşini daire başkanı, kardeşini de müdür yaptı
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:30:33. #1.13#
SON DAKİKA: Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer: 'Belki bugün bizim için ligin sonu ama bir sonraki dönemin önemli bir başlangıç noktası' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement