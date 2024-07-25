Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Güvencemiz gençler olacak - Son Dakika
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Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Güvencemiz gençler olacak

Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Güvencemiz gençler olacak

Altay'ın TFF 2. Lig'e düşmesi ve mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramaması sonucunda birçok as futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, takımın motivasyonunun yüksek olduğunu ve genç oyunculara güvendiklerini belirtti. Karaaslan, gelecek sezon için sabır, özveri ve istikrarın önemine vurgu yaparak, Altay'ın layık olduğu yere taşınması için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, taraftarlardan destek isteyen Karaaslan, onların kulübün asıl sahibi olduğunu ve sahada oynayan takıma itici güç olmalarını istedi.

25.07.2024 10:35
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İZMİR,

TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini güçlü bir yatırımcıya devretmeyi planlayan ancak henüz sonuç alamayan Altay'da Teknik Direktör Gökhan Karaaslan değerlendirmelerde bulundu. Yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle transfer yasağını kaldıramayan ve birçok as futbolcusuyla yollarını ayırmak zorunda kalan siyah-beyazlılarda Karaaslan, "Güvencemiz gençler olacak. Takımın motivasyonu yüksek. Tüm futbolcularımızın hırsı ve öğrenme yetisi üst seviyede. Bu sezon herkes heyecanını, hırsını, isteğini ve planladığımız oyun sistemini sahaya yansıtan bir Altay izleyecek. Taraftarımız da sahada izlediği Altay'dan keyif alacak" dedi.

Sezon açılışından bu yana çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Karaaslan, "A takımımız sıkı bir antrenman programıyla yeni sezona hazırlanmaya devam ediyor. Ekibim ve futbolcularımın neşesi, heyecanı ve isteği bol, böyle bir ekip ile çalışmak beni de çok mutlu ediyor. Bu çerçevede takımımızın çalışma performansından, isteğinden, arzusundan, hırsından son derece memnunum. Çalışmalarımızın temposu gün geçtikçe artarak ve üzerine koyarak devam edecektir. Ekibim ile beraber antrenmanın bazen nasıl bittiğini anlamıyoruz, takımda en sevdiğim olay da bu. Oyuncularımız asla neşelerinden, isteklerinden ve hırslarından vazgeçmiyorlar" diye konuştu.

"BAŞARILI OLACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Gelecek sezon ve hedeflerinden bahseden Gökhan Karaaslan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir futbol adamı olarak bu yıl hedefim başarılı olmak. Bu yıl başarının anahtarları ise sabır, özveri ve istikrar. Bu üçünden ödün vermediğimiz sürece başarıyı yakalayacağız. Ekibime ve oyuncu gurubuma çok güveniyorum. Sezona şanlı tarihimize yakışır şekilde başlayıp, başladığımız gibi de en güzel şekilde bitireceğimize inanıyorum. Altay'ın layık olduğu yerde olmadığını hepimiz biliyoruz. Ben kulübün en güzel zamanında da buradaydım, şimdi de buradayım. Burada hedefimiz öncelikle takımımızı layık olduğu yere taşımak. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. 2'nci Lig benim geçen sezondan tecrübe edindiğim bir lig, grubumuzdaki takımları tanıyorum ve başarılı olacağımıza inanıyorum."

TARAFTARA DESTEK ÇAĞRISI

Son olarak taraftara çağrıda bulunan genç teknik adam, "Ben, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın en dolu halini de gördüm en boş halini de. Başarıya giden yolda taraftar desteği çok önemli. Kulübün asıl sahibi onlar. Geçtiğimiz sezon stadyumda asılı olan o pankart benim gözümün önünden gitmiyor. 'Bir Yolunu Buluruz, Hep Bulduk' sözü bu. Taraftarımız bize inansın, bize güvensin. Taraftarımız sahada oynayan takıma itici güç olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan: Güvencemiz gençler olacak - Son Dakika

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