Altay Tesisleri Yenilendi

Altay Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, tesisle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tesis elden ayaktan baştan sona temizlendi, paklandı, ilaçlandı ve yaşanabilir hale geldi. Üç öğün sıcak yemek çıkıyor. Futbolcularımızın gerek hijyenik şartlarda gerek sağlık şartları açısından en ufak bir eksiği olmadan tesisimiz hizmette" dedi.

Altay Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Gürüz, kulübün bulunduğu durumla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. 28 Mayıs'tan bu yana Altay'a hizmet etme sevdasıyla yola çıktıklarını vurgulayan Gürüz, ölmüş denilen kulübün başına geçtiklerini belirtti. Kulübü devir aldıklarındaki tabloyu ifade eden Yüksel Gürüz, "Kulübün devir aldığımızda tanımlanan tablo şuydu: Altay öldü, biz mezarının başındayız. Ben de iyi bir hekim olarak bir can umudu var mı? Son nefesini verdirmeden ne yapabiliriz kaygısıyla yönetim kurulumu oluşturup onlarla beraber bir sponsor dostumuzu da bu sistemin içine dahil ederek yola çıktık. Göreve 28 Mayıs'ta başladık" dedi.

"Tüm imkanlarımızla seferber olduk"

Kısa bir süredir kulübün başında olduklarını dile getiren Başkan Gürüz, "Sorunlar yumağı önce futbol takımının kadrosunu korumaktı amacımız. 6-7 futbolcumuz ayrılmak istediklerini beyan ettiler. 'Altay'da çalışmayacağız. 3. Lig'de oynamayacağız' dediler. Biz tüm imkanlarımızı kendilerinin kulüpte kalmasından yana seferber ettiğimiz halde bu uygun görülmedi. Bir diğer husus da amatör futbolcularımıza geçen yıl içinde 80'er bin TL yetiştiricilik parası ödenerek profesyonel mukabele imzalanması gerekiyordu. Konsorsiyumun sağladığı 23 milyon TL'lik imkanın içinden bile bu paralar harcanmadığı için bu amatör futbolcularımız boşa düşmüş oldu. Şu anda bir kısmı hala boşta herhangi bir büyük anlaşmış vaziyette değil. Biz görüşmelerimizi ilgilenen kulüplerle de yaptık. O kulüpler 'Altay'ın menfaatleri bizim için önemli. Hocam siz sporcularla anlaşın biz sizle anlaşırız' dediler. Dün de bunu teyit ettiler" diye konuştu.

" Kırgızistan'da kamp yapacağız"

Takımın hazırlanma süreciyle ilgili de bilgilendirme yapan Gürüz, "Biz bugün 33 kişilik kamp kadromuzda altyapıdan ve üst yapıdan geçen yıl oynayan futbolcularımızın büyük bir kısmını koruyarak kampımızın 17. günündeyiz. 17 gündür bu tesis elden ayaktan baştan sona temizlendi, baktı, ilaçlandı, yaşanabilir hale geldi. Üç öğün sıcak yemek çıkıyor. Futbolcularımızın gerek hijyenik şartlarda gerek sağlık şartları açısından en ufak bir eksiği olmadan tesisimiz hizmette. Teknik kadromuz görevinin başında. Bugün bu ligin üzerinde imkanlara sahip bir kulüp edasıyla çalışmalarımızı yapıyoruz. İkinci kampımız 2 Ağustos'ta olacak. Üçüncü kampımız da 18 Ağustos'ta Allah nasip ederse Kırgızistan'da olacak. Burada gerekli davet yazıları vesaireler hepsi yapıldı çizildi. Altay'ın şu ana kadar gelen dosyaları içinde puan silme ya da küme düşürme cezası taşıyabilecek ilk dosya halloldu. Diğer dosyalarla ilgili de çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"İmzaları teyit edeceğiz"

Genel kurul için toplanan imzalar hakkında açıklamalarda bulunan Yüksel Gürüz, "Tabii öncelikle biz o imzalar o kişiler tarafından atılmış mı teyit edeceğiz. İçlerinde tanıdığımız, yakından tanıdığımız dostum dediğim insanlar var. Bunların bir kısmı diyor ki 'Yani biz seni korumak için geldik imza attık. Sana karşı değiliz. Sizinle bir probleminiz yok'. Bana karşı değilsin de niye imza attın? Ben de bunu anlamadım. Ben bu görevdeyim. Bir şeyler yapılıyor. Bir şeyler doğru yöne çekildi. Bu şartlar altında sen imza veriyorsan bana karşısın. ya da bana karşı kimi destekliyorsun? O da belli değil. Yani kim başkanı adayı belli değil. Sadece siz gidin. Tamam biz gittik bu kamp ücretlerini kim ödeyecek? Futbolcularla anlaşılmış paralar var. Bunları kim ödeyecek? FIFA'lık dosyaları siz nasıl çözeceksiniz? İnşallah çözerler. Tabii biz bırakır gidersek ya da camia genel kurulda bize tekrar güvenoyu vermezse onu da takdirle karşılarız" ifadelerini kullandı.

"Kimseye boyun eğmeyeceğiz"

Bazı durumları anlamakta zorluk yaşadığını vurgulayan Gürüz, "Benim tek gördüğüm şey ibra kongresi sonrasında ibra edilmeyen grubun ya da bu grupla bağlantılı olan, daha önce Altay'daki verilemeyecek hesabı olanların imza veriyor olması. Allah bana onların hesap verdiğini görmeyi nasip etsin. Tüm Altaylılar bu konuda müsterih olsunlar. Son güne kadar yani biz görevimiz devredene kadar doğru olanları yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir şekilde kimseye boyuna eğmeyeceğiz. Hukukun dışında, genel kurulun dışında. Genel kurul Altay'ın en üst konumdadır. Genel kurul bizi istemiyorsa ya da beni istemiyorsa bu nasıl değerlendirilirse biz gelirken el sıktığımız gibi giderken de el sıkmayı biliriz" diye konuştu.

"Yarışmacı hakları Vahdettin Heyal'e devrettik"

Baştan beri futbolun yarışmacı haklarını şirkete devredeceklerini söyleyen Başkan Gürüz, "Şirkete devrettiğimiz yarışmacı haklarla ilgili duyduğum kadarıyla bir takım gruplar CİMER'e, federasyona, Gençlik Spor Bakanlığı'na girişimlerde bulunmuştu. Biz verdiğimiz söz doğrultusunda, inandığımız şey doğrultusunda Altay'ın amatör ve olimpik branşlar üzerindeki yükü kaldırıp o branşlarda da Alta'yı başarıyla temsil edecek bir yarışmacı sporcu yetiştiriciliğimizi devam ettirmek adına Vahdettin Heyal'e şirketi devrettik. Ondan sonra da daha önce yönetim kuruluna tanınmış yetki uyarınca bu yarışmacı hakların devrini gerçekleştirdik. Bunun aşamaları var. Bu aşamalar önce tescilde geçti. Tescilden sonra Gençlik Spor Müdürlüğü'nden geçti. Gençlik Spor Bakanlığı'ndaki aşamayı takip ettik. Ondan sonra da Futbol Federasyonu'na gidecek. Biz oku ağzımızdan çıktığı şekliyle attık. Kimseden gizli saklı yapmadık. O gün her şeyi net bir şekilde ifade ettiğimiz şekilde imzalar, yönetim kurulu kararları bellidir. Hukuksuz hiçbir şey yapmadık. Hukuksuzluğun içinde bir Altaylının bulunmaması gerektiği kanaatindeyiz. Ben iyi bir Altaylıyım. Ekibimdeki arkadaşlarımın hepsi iyi bir Altaylı. Biz Altay'a zarar verecek, Altay'ın hukukunu zedeleyecek, Altay'ın geleceğini karartacak, hiçbir şeyin altına imza atmadık" diyerek sözlerini tamamladı. - İZMİR