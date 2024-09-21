Altay Tuzlaspor'a Konuk Oluyor

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde lider Kastamonuspor'a 2-0 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Altay, yarın 4'üncü hafta mücadelesinde Tuzlaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı Sercan Karaca yönetecek. Ligde 4 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, kendisiyle aynı puanı toplayan bir basamak üzerindeki İstanbul ekibine yenerek moral bulmayı hedefliyor. Son deplasman sınavında Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0'lık skorla dize getiren siyah-beyazlılar, Tuzlaspor karşısında da galip gelmesi halinde üst üste 2'nci dış saha zaferini elde edecek. İzmir temsilcisinde hafif sakatlığı olan orta saha oyuncusu Arda'nın riske edilmesi beklenmiyor.