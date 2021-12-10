Altay, yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki ilk maçında Hatayspor'a yenildi

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Altay , yeniden hizmete giren Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda konuk ettiği Atakaş Hatayspor 'a 2-1 mağlup oldu.

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