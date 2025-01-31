Altekma, Akkuş Belediyespor ile Zirve Mücadelesi Veriyor - Son Dakika
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Spor

Altekma, Akkuş Belediyespor ile Zirve Mücadelesi Veriyor

Altekma, Akkuş Belediyespor ile Zirve Mücadelesi Veriyor

Altekma, Efeler Ligi'nde 4'te 4 yaparak yükselişini sürdürüyor. Yarın Akkus Belediyespor ile karşılaşacak olan İzmir temsilcisi, evinde 5. galibiyetini hedefliyor.

31.01.2025 13:06  Güncelleme: 13:08
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İZMİR,

EFELER Ligi'nde son 4 maçında Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor (D), Türşad ve Cizre Belediyespor'u (D) mağlup ederek 4'te 4 yapan Altekma yarın evinde Akkuş Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak 19'uncu hafta mücadelesini Ozan Çağı Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak hakem ikilisi yönetecek. Müsabakanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu. Sezonun ilk yarısında rakibini Ordu'da 3-0 mağlup eden Altekma evinde de kazanarak 5'te yapmayı hedefliyor. Altekma 9 galibiyetle 7'nci sırada, Akkuş Belediyespor ise 3 galibiyetle 13'üncü sırada düşme hattında yer alıyor.

Ligde son olarak evinde lider Ziraat Bankkart'a 3-1 mağlup olan Arkas Spor ise deplasmanda Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Karşılaşmayı Ramazan Çevik, İlknur Çakar hakem ikilisi yönetecek. İlk yarıda İzmir'de rakibini 3-0 yenen mavi-beyazlılar, Başkent'ten de zaferle dönmeyi hedefliyor. Ligde Spor Toto 17 maçta 10 galibiyetle 4'üncü sırada, Arkas Spor 16 maçta 9 galibiyetle 6'ncı basamakta yer alıyor. Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir mücadele olacak. İzmir'e galibiyet alarak döneceğimize olan inancımız tam" dedi.

Kaynak: DHA

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