Altekma, Akkuş Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

Spor

İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

ALTEKMA: Bahov, Özgür, Buculjevic, Cafer, Emir, Gutierrez, Hüseyin, Eray, Ulaş, Mehmet Boğaçhan

AKKUŞ BELEDİYESPOR: Enis Ali, Masliev, Ali Eren, Safanov, Nascimento, Hakan, Muhammed, Ali İhsan, Berkun, Burhan, Umut, Egecan, Emre, Goncalves

SETLER: 25-20, 25-20, 25-17

SÜRE: 85 dakika (28, 28, 29)

EFELER Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Altekma evinde Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 10'uncu galibiyetini alırken, düşme hattındaki Ordu ekibi 15'inci mağlubiyetini aldı.