Altekma, Akkuş Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Altekma, Akkuş Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti

Altekma, Akkuş Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

Efeler Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Altekma, evinde Akkuş Belediyespor'u 3-0'lık sonuçla geçerek 10'uncu galibiyetini aldı. Setler 25-20, 25-20 ve 25-17 şeklinde sonuçlandı.

01.02.2025 16:49  Güncelleme: 16:50
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İZMİR,

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Turgut Uzunçakmak

ALTEKMA: Bahov, Özgür, Buculjevic, Cafer, Emir, Gutierrez, Hüseyin, Eray, Ulaş, Mehmet Boğaçhan

AKKUŞ BELEDİYESPOR: Enis Ali, Masliev, Ali Eren, Safanov, Nascimento, Hakan, Muhammed, Ali İhsan, Berkun, Burhan, Umut, Egecan, Emre, Goncalves

SETLER: 25-20, 25-20, 25-17

SÜRE: 85 dakika (28, 28, 29)

EFELER Ligi 19'uncu hafta mücadelesinde Altekma evinde Akkuş Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-20, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 10'uncu galibiyetini alırken, düşme hattındaki Ordu ekibi 15'inci mağlubiyetini aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Altekma, Akkuş Belediyespor'u 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika

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