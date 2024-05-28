Altekma, başantrenör Ömer Tok ile devam kararı aldı - Son Dakika
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Spor

Altekma, başantrenör Ömer Tok ile devam kararı aldı

Altekma, başantrenör Ömer Tok ile devam kararı aldı

Altekma, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yükselmesini sağlayan başantrenör Ömer Tok ile yeni sezonda da anlaşma sağladı. Ömer Tok, Altekma'nın başarısı için çalışmalarına devam edecek.

28.05.2024 11:13
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Altekma, geçtiğimiz sezon takımı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yükselmesini sağlayan başantrenör Ömer Tok ile devam etme kararı aldı.

Efeler Ligi'ne yükselen Altekma, yeni sezon için başantrenör Ömer Tok ile yeniden anlaşma sağladı. 8 yıldır görev yaptığı Altekma'da geçen sezon takımın başına getirilen ve şampiyon olarak Efeler Ligi'ne çıkılmasında önemli bir rol oynayan Ömer Tok, İzmir ekibinin başarısı için çalışmalarına devam edecek. Altekma Voleybol Şube Sorumlusu Uğur Tendik, yaptığı açıklamada Ömer Tok'la yeniden anlaştıklarını belirterek, "Ömer Tok ile yıllardır birlikte çalışıyoruz. O kulüp yapımızı çok iyi biliyor, biz de onunla uyum içinde uzun bir çalışma dönemi geçirdik. Geçen sezon takımımızı şampiyon yaparak Efeler Ligi'ne yeniden taşıdı. Yönetim kurulu olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda Tok ile yolumuza devam etme kararı aldık. Kendisine yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

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