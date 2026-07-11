Altekma'dan İki Yeni Anlaşma - Son Dakika
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Altekma'dan İki Yeni Anlaşma

Altekma\'dan İki Yeni Anlaşma
11.07.2026 11:59
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Altekma, Ulaş Dokumacı ve Arda Kara ile 2'şer yıllık yeni sözleşme imzaladı.

EFELER Ligi ekiplerinden Altekma, iç transferde iki oyuncuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi orta oyuncu Ulaş Dokumacı (24) ve libero Arda Kara (27) ile 2'şer yıllığına yeniden anlaştığını duyurdu. Altekma daha önce iç transferde Maksim Buculjevic, Jordan Ewert, Hüseyin Şahin ve Boğaçhan Zambak ile dış transferde ise Oğuzhan Tarakçı, Berk Dilmenler, Paolo Zonca ve Jackson Young ile sözleşme imzalamıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Arda Kara, Yaşam, Spor, Son Dakika

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