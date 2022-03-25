Altekma, Galatasaray'ın misafiri - Son Dakika

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta evinde Spor Toto'ya 3-0 mağlup olan Altekma, yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Ligde 28 puanla 8'inci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 43 puanı bulunan 6'ncı basamaktaki rakibini ilk yarıda evinde 3-0 mağlup etmişti. Altekmak yine kazanarak ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor.