Altekma Kuşgöz İzmir'i 3-0 Yendi

15.02.2026 16:45
Voleybol Efeler Ligi'nde Altekma, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 ile geçti.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Eyüpcan Kayışoğlu,

???????Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu, Butko, Cardoso, Ali Eren Öztürk, Esmaeilnezhad (Muhammed Aray, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)

Setler: 25-18, 25-20, 25-22

Süre: 76 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında Altekma, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

