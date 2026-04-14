Altekma'nın Avrupa Hakkı Tehlikede

EFELER Ligi Play-Off 5-8 Etabı ilk maçında deplasmanda İstanbul Gençlik'e 3-0 mağlup olan Altekma, perşembe günü evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajını kaybetti. Rakibine İzmir'de de yenilmesi halinde 7-8 Etabı'nda mücadele edecek lacivert-beyazlılar, yeni sezonda Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemeyecek. Altekma seyircisi önünde kazanırsa seride durumu 1-1'e getirip, 19 Nisan Pazar günü deplasmanda İstanbul Gençlik ile üçüncü ve son maçına çıkacak. Bu sezon CEV Challenge Kupası'nda yarı finalde Allianz Milano'ya elenen İzmir temsilcisi yeniden Avrupa'ya gitmek istiyor.