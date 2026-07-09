Altekma, Oğuzhan Tarakçı'yı Transfer Etti - Son Dakika
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Altekma, Oğuzhan Tarakçı'yı Transfer Etti

Altekma, Oğuzhan Tarakçı\'yı Transfer Etti
09.07.2026 12:12
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Altekma, eski oyuncusu Oğuzhan Tarakçı ile 2026-28 sezonları için anlaştı. İç transferde 4 oyuncu ile sözleşme yenilendi.

EFELER Ligi temsilcisi Altekma, dış transferde eski oyuncularından pasör çaprazı Oğuzhan Tarakçı'yı (33) kadrosuna kattı. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Oğuzhan Tarakçı 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında yeniden Altekma formasını giyecek. Oğuzhan Tarakçı'ya Altekma ailesine yeniden hoş geldin diyor, başarı dolu bir yolculuk diliyoruz" denildi. Geçen sezon Akkuş Belediyespor'da görev yapan Oğuzhan, 2020-22 yıllarında Altekma'da görev yapmıştı.

İÇ TRANSFER TAMAM

Altekma iç transferde ise 4 oyuncusuyla yeniden anlaştı. Mavi-beyazlılar, takım kaptanlığını üstlenen Sırp pasör Maksim Buculjevic, ABD'li smaçör Jordan Ewert, libero Hüseyin Şahin ve pasör Boğaçhan Zambak ile nikah tazeledi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tecrübeli oyuncularımızla hedeflerimize birlikte yürümeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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