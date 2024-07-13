Altıeylül Belediyesi Genç Sporcular İçin Aquatlon Yarışı Düzenledi

Spor

Altıeylül Belediyesi, genç sporcular için bir ilki gerçekleştirerek koşu, yüzme ve koşu parkurundan oluşan Aquatlon yarışı düzenledi.

Altıeylül Belediyesi, genç sporcular için düzenlenen Aquatlon etkinliğiyle bir kez daha spor ve rekabet dolu bir gün yaşandı. Belediye Başkanı Hakan Şehirli'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlik, yüzme ve koşu parkurundan oluşan zorlu yarışlarla gençlerin heyecanını doruk noktaya çıkardı.

Başkan Şehirli, etkinliğin açılış konuşmasında, "Gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinlikte gösterdikleri ilgi ve performans için tüm katılımcılara teşekkür ederiz" dedi. Etkinlik, İda spor, Karesi Belediyespor, Çelpaspor gibi yerel spor kulüplerinin ve bireysel katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği bir organizasyon olarak öne çıktı.

Aquatlon yarışmalarının yanı sıra dart, masa tenisi ve satranç gibi ek etkinliklerin de yer aldığı gün boyu süren etkinlik, gençlerin farklı spor dallarını deneyimlemelerine ve yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Aytekin Durmaz'ın da katıldığı etkinlik, bölgedeki gençlerin sporla daha yakın temas kurmalarını sağlamayı ve sağlıklı yaşam bilincini artırmayı hedefliyor.

Altıeylül Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ise gelecek günlerde daha geniş katılımlı ve çeşitli etkinliklerle gençlerin sporla buluşmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. - BALIKESİR